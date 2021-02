Charleroi éliminé à Gand: un but annulé qui fait débat

Hein Vanhaezebrouck et Karim Belhocine n'ont pas le même avis sur la phase litigieuse du duel qui a opposé leurs deux équipes.

Dominateurs en première période, les Zèbres ont manqué d'efficacité sur la pelouse de la Gantoise. Résultat: ils sont toujours restés à la mercie de La Gantoise. Et pourtant, ils ont crû, l'espace d'un bref instant, qu'ils avaient enfin fait le break.

Aux alentours de l'heure de jeu, Cristian Benavente profitait un service de Shamar Nicholson pour pousser le ballon au fond. Mais le drapeau du juge de ligne s'est levé et le but a été annulé.

À tort ou à raison? Même avec les ralentis, c'est difficile à juger. Les deux entraîneurs n'étaient en tout cas pas du même avis. "On a marqué un deuxième but qui nous a été refusé, mais je pense que le but était valable", estime Karim Belhocine.

Pour Hein Vanhaezebrouck, c'est l'inverse: "Je suis désolé pour mon collègue, il y avait bien hors-jeu de Shamar Nicholson au départ de la phase", insiste-t-il.