De gros regrets et un objectif envolé pour le Sporting de Charleroi

Le Sporting de Charleroi a longtemps eu la mainmise sur son huitième de finale. Mais les Zèbres ont oublié de tuer le match et les Buffalos leur ont fait payer la note dans les 20 dernières minutes.

Déterminé à composter un ticket pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique, Karim Belhocine entamait la rencontre avec quelques rotations dans sa composition. Tout profit pour Jules Van Cleemput (qui remplaçait Jordan Botaka, prêté par Gand à Charleroi), Marco Ilaimaharitra, Cristian Benavente, Massimo Bruno et Shamar Nicholson qui réintégraient le onze de base.

60 secondes pour déflorer le marquoir

Et comme lors de la dernière édition, c'est La Gantoise qui se dressait sur la route du Sporting de Charleroi au stade des huitièmes de finale. Mais contrairement à la rencontre de décembre 2019, il n'a fallu que 60 secondes pour voir le marquoir évoluer. Un long ballon de Ryota Morioka mal négocié par Nurio Fortuna profitait à Mamadou Fall. Le Sénégalais trouvait Shamar Nicholson aux abords du rectangle et le Jamaïcain ne laissait aucune chance à Sinan Bolat.

Huitième but de la saison pour l'attaquant du Sporting qui allait se ménager deux autres possibilités avant le quart d'heure. Mis en échec par le portier gantois suer la première, il croquait totalement sa reprise sur la seconde.

Deux occasions qui illustrent en tout cas la grosse domination zébrée sur la première période. Contre des Buffalos en panne d'inspiration offensive, le Sporting a, de son côté, manqué d'efficacité durant le premier acte.

Une frappe de Mamadou Fall trop molle, une tête de Benavente repoussée par la barre: il y avait sans aucun doute la place pour doubler la mise avant le repos, mais les Zèbres rentraient aux vestiaireds avec un avantage fragile.

Et c'est la Gantoise qui a dominé le début de seconde période. Bien trop timides avant la pause, les hommes de Hein Vanhaezebrouck ont passé le nez à la fenêtre dès la reprise. Mais, à l'exception d'une frappe de Nurio, passée à un bon mètre de la cage de Remy Descamps, les Buffalos n'ont pas réussi à inquiéter le portier carolo durant le quatrième quart d'heure.

Un but annulé qui change tout

C'est d'ailleurs le Sporting qui s'est encore montré le plus dangereux. Avec un contre magnifiquement emmené par Mamadou Fall. Isolé sur la droite, Shamar Nicholson optait pour l'option collective et offrait le but sur un plateau à Cristian Benavente. Mais le juge de ligne levait son drapeau et le but était annulé pour une position de hors-jeu. À juste titre? Même avec les ralentis, c'est difficile de se prononcer.

La décision, combinée aux montées au jeu de Vadis Odjidja, Niklas Dorsch et Tarik Tissoudali a en tout cas fait toute la différence. La Gantoise a poussé dans la dernière demi-heure et fini par obtenir gain de cause. Roman Yaremchuk et Vadis Odjidja ont permis aux Buffalos de prendre les devants et un autobut de Saido Berahino a définitivement fermé la porte au Sporting de Charleroi qui quitte la Coupe de Belgique avec beaucoup de regrets.

Mission accomplie en revanche pour les Buffalos qui rejoignent Eupen, Genk, le Standard, Malines le Club et le Cercle de Bruges en quart de finale.

