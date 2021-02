La déception pour Mehdi Bayat: "Maintenant, il faut se concentrer sur le championnat"

La Coupe a toujours fait rêver le patron du Sporting de Charleroi et, même s'il a arrêté de le dire tout haut, elle continue de se refuser à ses Zèbres.

Le dernier carré de la Coupe de Belgique? Ce ne sera pas encore pour cette saison à Charleroi. Les Zèbres continuent de buter en Coupe de Belgique. Cette fois, ce sont les Buffalos qui ont mis fin à l'aventure carolo. Au terme d'un match que Charleroi a pourtant eu en main pendant plus d'une mi-temps.

"Une carte à jouer en championnat"

Forcément frustrant pour Mehdi Bayat, l'administrateur délégué du Sporting. "C'est difficile d'expliquer pourquoi, mais la Coupe ne nous sourit pas. Il faut que les astres s'alignent au bon moment pour nous dans ces matchs-là. Quand on compare le résultat final et notre première mi-temps, c'est clair que ça ne reflète pas la physionomie de la rencontre", regrette-t-il au micro de RTL Sports.

Pourtant, les Zèbres vont devoir rapidement tourner la page. "On a un gros match dimanche. Il faut désormais se concentrer sur le championnat", insiste Mehdi Bayat. Avec un objectif: le top 4. "Malgré les résultats bizarres qu'on enchaîne une saison, on a encore une carte à jouer. Et désormais, c'est le seul objectif qu'il nous reste. Au moins, les données sont claires", conclut-il.