Hein Vanhaezebrouck séduit par Charleroi: "Un football moderne"

Le coach des Buffalos en est conscient: son équipe a eu un peu de réussite jeudi soir.

Hein Vanhaezebrouck affrontait son ancien adjoint jeudi soir et il n'a pas manqué de complimenter la prestation de son équipe. "On est très mal rentré dans notre match, mais Charleroi a fait une prestation remarquable en première période", insiste le coach des Buffalos.

"Ce n'est pas moi qui ai gagné le match"

"Ils proposaient un football moderne, très direct, gagnaient tous les deuxièmes ballons. Alors que nous, on perdait beaucoup de duels. Honnêtement, ça pouvait être 0-2 ou 0-3 à la mi-temps et on aurait rien à eu à y redire", ajoute-t-il.

Mais le deuxième but n'est finalement pas tombé et La Gantoise a retrouvé des couleurs après le repos. Et après les montées au jeu de Vadis Odjidja, de Niklas Dorsch et de Tarik Tissoudali. "Mais ne dite pas que c'est moi qui ai gagné le match. Ce sont les joueurs qui l'ont fait sur le terrain et je les facilite pour leur réaction en deuxième période."