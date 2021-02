Le retour gagnant de Vadis Odjidja

Après de longues semaines à l'infirmerie, Vadis Odjidja a retrouvé sa place sur le terrain jeudi soir. Et ces 18 petites minutes ont largement suffi: c'est en grande partie le capitaine qui a fait basculer la rencontre dans le camp gantois.

Dominés pendant toute la première période, menés pendant plus d'une heure: les Buffalos sont passés tout près de la correctionnelle en huitième de finale de la Coupe de Belgique. Mais le manque de réalisme carolo et des changements bien sentis ont permis à la Gantoise de faire la différence.

Car, même si Hein Vanhaezebrouck estime que ce n'est pas lui qui a fait la différence, les montées simultanées de Niklas Dorsch, de Tarik Tissoudali et de Vadis Odjidja ont accéléré la chose. "Mais on mettait déjà beaucoup de pression depuis le début de la seconde période", insiste Vadis Odjidja.

"Une période frustrante" loin des terrains

"Pas encore prêt à disputer une rencontre dans son intégralité" selon son coach, le capitaine gantois a pourtant largement contribué à la 'remontada' de son équipe en amenant le premier but et en inscrivant le deuxième. "Je suis là pour aider l'équipe et quand on amène des occasions et qu'on marque même un but en sortant du banc, ça fait évidemment plaisir", sourit-il.

Encore plus quand on est resté longtemps coincé sur la touche? "C'était frustrant de ne pas être là pour aider l'équipe. Mais c'est du coup encore plus agréable d'être décisif dès mon retour", insconfirme iste Vadis Odjidja qui n'avait plus joué la moindre minute depuis le déplacement à Bruges du 20 décembre dernier.

"Ne pas vouloir aller trop vite"

Mais ce n'est pas pour autant qu'il va précipiter les choses. "Je ne me suis pas encore beaucoup entraîné et après une aussi longue absence, il ne faut surtout pas vouloir aller trop vite. Mais évidemment, j'espère revenir le plus vite possible."