Philippe Clement est heureux du scénario: "Nous avons su contrôler le match"

Philippe Clement se voulait positif, même si le Club de Bruges s'est fait peur à plusieurs reprises ce dimanche soir.

Philippe Clement était heureux de la victoire du Club contre Zulte Waregem, mais sa joie était modérée. Il sait que c'est le début d'une nouvelle ère: celle où le championnat redevient important.

"Je suis content avec cette victoire", annonce Clement en conférence de presse. "Elle est importante, elle nous remet dans une bonne spirale. Nous avons marqué de beaux buts, j'ai vu de belles combinaisons et on est devenus meilleurs au fil de la rencontre. On a su contrôler la rencontre pour ne pas encaisser et pour prendre les trois points".

Cependant, le score de 3-0 ne reflète pas spécialement la physionomie du match au regard du nombre d'occasions des visiteurs: "Nous les avons données, c'est comme ça. Mais nous n'avons pas encaissé, je veux garder le positif, il y a du mieux par rapport aux dernières semaines".