Simon Mignolet, ça commence à devenir inquiétant

Depuis quelques semaines, le gardien du Club de Bruges n'est plus aussi serein entre ses perches.

Qu'arrive-t-il à Simon Mignolet? Souverain en début de saison, lors du début de Ligue des Champions et en championnat, excellent lors de la victoire du Club à Charleroi, le deuxième gardien des Diables Rouges (s'il l'est encore) n'est plus du tout à ce niveau.

Ce dimanche, contre Zulte Waregem, il est passé à côté de son match. Alors oui, vous allez nous dire que le Club n'a pas encaissé contre les hommes de Dury, c'est vrai, mais les interventions loupées du portier de la Venise du Nord auraient pu coûter très cher.

Premièrement, et c'est une nouveauté cette saison, son jeu au pied a fait gronder le Jan Breydel. Il a loupé quelques relances, dont une qui est allée directement dans les pieds de Vossen, et le doute envahissait les tribunes lors de chaque passe en retrait.

Ensuite, il y a eu quelques sorties loupées au poing, dont une a laissé le ballon rouler tout doucement ... à côté du but. Enfin, en fin de match, c'est une grosse faute de main qui a laissé filer le ballon dans les pieds de Gano qui avait marqué... avant que le but ne soit annulé par le VAR.

Il est clair que Mignolet n'a pas perdu ses qualités, et qu'à 33 ans il n'est pas encore terminé pour une équipe comme le Club de Bruges, mais la confiance qu'il avait est partie au fur et à mesure des buts encaissés, tant en Ligue des Champions qu'en championnat et même en Coupe de Belgique.

Pour remporter des titres, le Club de Bruges a besoin d'un bon Mignolet, présent, décisif. Il n'y a plus qu'à espérer une chose pour les champions en titre: que Simon redevienne Mignolet et fasse gagner son équipe au lieu de la faire trembler.