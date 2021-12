L'homme du match: De Ketalaere passe un nouveau cap

De plus en plus, Charles De Ketelaere semble être le seul et unique attaquant de pointe dans la tête de Philippe Clement.

Bas Dost était sur le banc, Wesley dans la tribune... et pendant ce temps Charles De Ketelaere était aligné à la pointe de l'attaque du Club. Buteur en première période, passeur décisif pour Noa Lang en seconde, le jeune Diable Rouge semble se faire à cette position. D'abord révélé sur le côté gauche, puis à droite, le numéro 90 semble désormais comme un poisson dans l'eau en tant que numéro 9. Jeu dos au but, vitesse dans les espaces, décisif quand il le faut, le jeune joueur est devenu l'atout offensif numéro 1 de son équipe... bien loin devant Noa Lang qui semble lui être dans le dur depuis le début du mois de novembre. Une nouvelle fois, De Ketelaere est donc notre homme du match, et vu la physionomie de la rencontre de ce dimanche, il faut le remercier, lui et la maladresse des Coalisés.