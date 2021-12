Sous pression, Dury se projette: "Le plus important? Nos deux prochains matches"

Francky Dury et Zulte Waregem ne décollent pas du bas du classement.

Zulte Waregem s'est donc une nouvelle fois incliné ce dimanche, mais il n'y a pas de honte à perdre sur la pelouse du champion en titre: "C'est une victorie méritée pour le Club. Nous avons bien essayé de contrôler le match mais un but tombe dans le premier quart d'heure. Nous avons été pressés et même si on a essayé de les presser aussi, et qu'on a eu des occasions, nous avons été punis avec le deuxième but. Après il n'y avait plus rien a espérer".

Zulte Waregem est maintenant à la 17ème place, en position de barragiste: "Que l'on soit 15ème, 16ème, ou autre, nous sommes sous pression, et c'est difficile. Vous le savez, je le sais, et au club on le sait. Chaque point compte. Les deux matches qui arrivent, à domicile, seront les plus importants pour nous. Ce sera l' Union et Malines. Ce ne sera pas simple. Ce n'est pas contre Bruges et Anderlecht qu'on doit prendre des points".

Zulte est de toute façon dans une situation délicate. Tout comme la position de Dury, même si c'est sa dernière saison...