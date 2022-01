L'ambitieux tenant du titre et le leader autoritaire surprenant

Depuis le match aller et la frappe fusée de Sobol, de l'eau a coulé sous les ponts.

Nous étions alors en début de championnat. Après avoir été gagner à Anderlecht, l'Union recevait Bruges qui allait faire preuve d'une efficacité incroyable. Mais depuis, tout a changé.

Tout d'abord, l'Union domine le championnat et donne le sourire à tout le monde. Des matches offensifs, des buts, des retournements de situation: l'Union sourit et tout le monde a la banane. Les hommes de Mazzu sont en tête du championnat et certains se donnent le droit de rêver.

En face, le Club de Bruges de... Clement à la base était fait pour dominer et aller chercher un troisième titre consécutif. Mais en ayant perdu des points en chemin, puis son coach, c'est un autre Club qui recevra les Unionistes ce jeudi. Alfred Schreuder a tout chamboulé et c'est un champion en titre new-look qui se dessine.

Alors quel résultat ce jeudi soir? Réponse ce soir après 90 minutes de spectacle. Mais quoi qu'il arrive, le championnat ne se jouera pas aujourd'hui.