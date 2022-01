L'Homme du match: le seul Brugeois au niveau sur 90 minutes

Si l'Union n'a pas su trouver la faille, Mignolet y est pour beaucoup.

A plusieurs reprises cette saison, Simon Mignolet a été pointé du doigt pour quelques petites erreurs. Lui-même l'avait reconnu: il n'a parfois pas été au niveai. Mais ce jeudi, le deuxième gardien des Diables Rouges a été décisif.

Non seulement il a été impérial dans les airs, et dans son jeu au pied, mais il a surtout sorti le grand jeu face à Vanzeir, Lapoussin, Undav et tous les autes joueurs de l'Union. Sans cette prestation 5 étoiles, il est clair que le Club de Bruges n'aurait pas signé une clean-sheet ce jeudi.

Pour ces raison, Simon Mignolet est notre homme du match.