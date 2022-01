L'arbitre au centre des débats: Undav est furieux !

Au micro de Eleven, l'attaquant allemand de l'Union était furieux sur l'arbitrage.

Deniz Undav s'exprime rarement, mais ce jeudi il n'était pas tendre avec l'arbitrage. Après s'être entretenu avec l'arbitre de la rencontre durant de longues minutes dans le couloir du Jan Breydel, l'Allemand est allé à l'interview avec beaucoup de rancoeur envers Monsieur Visser.

"C’est déjà difficile de jouer ici à Bruges et ça l'est encore plus certainement quand ils ont l’arbitre dans leur camp. Quoi qu’ils fassent comme faute, il n’y avait jamais carte jaune. De plus, avec lui, on ne pouvait pas parler. Je lui ai d’ailleurs dit : "Pourquoi est-ce que vous sifflez toujours pour le Club ?" Car à chaque fois qu’ils faisaient une faute tactique, ils ne recevaient pas la jaune. Nous avons joué contre douze hommes aujourd’hui."

Chacun se fera sa propre opinion.Du côté de Bruges, Schreuder regrattait qu'un penalty ne soit pas sifflé sur le coup franc de Vanaken dévié selon lui par le bras d'un défenseur unioniste.