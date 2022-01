La destination de Deniz Undav serait connue

Deniz Undav devrait quitter l'Union Saint-Gilloise l'été prochain et retourner en Allemagne par la grande porte.

Comme prévu, il n'y aura pas de départ cet hiver à l'Union Saint-Gilloise, mais la direction bruxelloise ne retiendra pas ses joueurs l'été prochain et le premier à en profiter devrait être Deniz Undav. L'attaquant de 25 ans, auteur de 19 et 10 assists cette saison, était déjà cité en Bundesliga il y a quelques jours par nos confrères du Soir ; cette fois, la presse allemande, et plus précisément le média Fussbal Transfers, affirme connaître sa destination.

Il s'agirait de Wolfsbourg, où l'on s'attend à perdre Daniel Ginczek et Wout Weghorst l'été prochain, voire dès cet hiver. Deniz Undav irait donc concurrencer (ou compléter) Lukas Nmecha, et les Loups iraient une nouvelle fois faire leurs emplettes en Jupiler Pro League après les transferts, également, d'Aster Vranckx ou encore Sebastiaan Bornauw.