Eupen a sorti le bleu de travail ce dimanche, mais au final c'est le Club de Bruges qui rentre à la maison avec les trois points.

Un peu à l'image de son coach Michael Valkanis, Boris Lambert sait que les Pandas sont passés à côté de la montre en or... et d'un point contre le Club de Bruges. "On n'a pas à rougir de notre prestation", assure le jeune Lambert. "On doit continuer de la sorte, avec cet état d'esprit. Les résultats suivront si on conserve cette énergie, cette attitude. Nous sommes fiers d'avoir tout donné, d'avoir mis Bruges en difficultés, on doit penser à cela et garder le positif pour aller à l'Union et tenter de prendre des points".

Lambert parle aussi de l'apport du nouveau coach qui a remplacé Stefan Krämer cette semaine. "Il a su nous donner cette hargne, l'envie d'aller chercher quelque chose. On a prouvé qu'on pouvait le faire, même si malheureusement au final on perd ce dimanche".

Avec cet état d'esprit, Eupen peut aller chercher les derniers points qui assureront leur avenir en D1A.