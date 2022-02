Boris Lambert, plus qu'un dépannage en défense: "Je connais cette position"

Boris Lambert a été aligné dans le coeur de la défense à trois d'Eupen. Une position qui semble aussi lui convenir, ce qui est prometteur pour la suite de sa carrière à Eupen.

Depuis le début de la saison, Boris Lambert est un peu l'homme à tout faire. Il a été aligné au poste de latéral, au milieu de terrain axial, le voilà maintenant défenseur central d'une défense à trois. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il fait plus que bien se débrouiller. En effet, il a assuré (et rassuré) à ce poste, lui qui a même terminé la rencontre avec le brassard de capitaine après la sortie de Amat.

"Je connais cette position de défenseur", assure Boris Lambert, quelques minutes après la rencontre perdue contre le Club de Bruges. "Je m'adapte donc facilement, et j'ai du temps de jeu, c'est le principal. Globalement, nous avons sorti une belle prestation défensive, même s'il y a ce premier but qui nous met un petit coup sur la tête. On a aussi pas de bol sur le deuxième..."

En tant que jeune du cru, il a su aussi jouer avec envie, l'envie de prendre des points, de montrer un visage positif du club, et de tout donner. Il a ensuite pris beaucoup de temps après le match pour aller parler avec les supporters, qui étaient pourtant furieux d'avoir vu une nouvelle défaite de leur équipe.