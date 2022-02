L'homme du match: De Ketelaere, tout en constance et en sérénité

Les offensifs du Club de Bruges n'ont pas été à la fête ce dimanche, mais un a pu tirer son épingle du jeu.

Malgré les trois buts marqués, le Club de Bruges n'a pas livré une belle partition offensive ce dimanche. Buchanan et Skov Olsen, sur les flancs, ont été assez effacés, alors que Noa Lang a été assez transparent durant le temps passé sur la pelouse.

Par contre, Charles De Ketelaere a été au niveau. Il n'a pas touché beaucoup de ballons, c'est clair, mais à chaque fois il a su en faire quelque chose de positif. Et que dire de son but plein de sang froid, de précision et de classe en secondé période, le tout dans un angle très fermé.

Dans une attaque à deux, que ce soit avec Lang, Dost ou même Adamyan comme ce dimanche en fin de match, il arrive toujours à tirer son épingle du jeu. De bon augure pour lui, le Club de Bruges et ... les Diables Rouges.