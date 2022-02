Schreuder se satisfait de la victoire: "On ne peut pas toujours jouer un beau football"

Le Club de Bruges a vécu une rencontre difficile ce dimanche sur la pelouse d'Eupen.

Alfred Schreuder le sait, la prestation du Club de Bruges n'a pas été parfaite sur la pelouse d'Eupen, loin de là. Cependant, c'est avec les trois points que les champions en titre vont rentrer dans la Venise du Nord.

"On peut être heureux avec les trois points", annonce d'ailleurs directement l'entraîneur néerlandais du Club en conférence de presse. Son analyse est aussi lucide dans la foulée: "C'était une rencontre difficile, mais on avait pourtant bien commencé: on marque rapidement et on avait le contrôle du match. On n'arrive cependant pas à se montrer dangereux pour mettre le deuxième but rapidement".

Ce deuxième but est venu après la pause, mais il n'a pas rassuré l'équipe pour autant: "Après notre deuxième but, ils marquent directement. A ce moment du match, on a plus pensé à ne pas encaisser le 2-2 plutôt que de vouloir mettre le troisième but. Il viendra en fin de match sur une belle action. Parfois il faut être satisfait avec la victoire. Ici, les conditions étaient compliquées: le terrain est petit, il y avait le vent et la pluie. On ne peut pas toujours pratiquer un bon football".