Hollerbach et Brüls sous le charme de Kagawa : "Il sait jouer au football, il n'y a pas à discuter"

Hollerbach donne à Kagawa un avant-goût du football belge. Comme Christian Brüls, le T1 de Saint-Trond a notamment cité le joueur japonais pour expliquer le meilleur jeu trudonnaire contre le KV Malines en seconde période.

Avant la pause, Saint-Trond a éprouve de grosses difficultés face à Malines. "Nous avons eu trop de peur en première mi-temps", a noté Hollerbach. "Nous avons montré trop de respect, je ne sais pas pourquoi. Je pense que nous n'avons pas été assez agressifs au milieu de terrain, Malines a mérité de prendre l'avantage. Nous avons fait preuve de caractère en seconde période, nous avons joué un bon football, mis une bonne pression et marqué un joli but."

Un certain Shinji Kagawa a eu son rôle à jouer. L'ancienne star de Dortmund a joué une mi-temps complète en Jupiler Pro League pour la première fois. "Il a bien travaillé ces dernières semaines. Il sait jouer au football, il n'y a pas à discuter de ça. Il s'est très bien comporté en seconde période. Il est sur la bonne voie."

Christian Brüls est d'accord avec cela. "Avec l'apport de Kagawa, nous avions plus de puissance footballistique au milieu de terrain", a expliqué le milieu offensif qui a vu le STVV grandir en tant qu'équipe au cours du match. "Parce que nous avons joué plus de football en deuxième mi-temps. Avec chaque passe et combinaison réussies, la confiance augmente."

Et Kagawa n'a pas été loind d'offrir les trois points aux Canaris durant les derniers instants. "Avec un peu plus de chance, son tir serait rentré à la fin, mais le gardien de Malines a fait un travail parfait."