Malines peut-il déjà faire une croix sur les Playoffs 1 ? "Nous devons être plus cliniques"

Il semble peu probable que Wouter Vrancken guide le KV Malines vers les Playoffs 1 après le partage contre le STVV. Pour faire partie du top 4, il faut prendre les trois points dans des matchs comme celui-là, estime Vrancken.

"Nous avons eu septante pour cent de possession de balle en première mi-temps, ce qui est pas mal. Le STVV était si bien organisé que nous n'avons pas pu nous créer beaucoup d'occasions. Mes compliments pour cette organisation. Parce qu'ils devaient faire quelque chose à 0-1, Storm s'est libéré incroyablement souvent en seconde période. En fait, nous ne l'avons pas utilisé. C'est un peu dommage. C'est un résultat justifié", a analysé Vrancken à l'issue de la partie.

Hairemans aurait pu faire le break avant la mi-temps. "Nous nous sommes retrouvés à un contre un à plusieurs reprises. Tu veux toujours que la balle rentre. Cette dernière touche était juste trop loin, Schmidt a aussi gardé une bonne position." Vrancken a également cité une occasion pour Hugo Cuypers dans les derniers instants, qui était également libre de tirer au but. "Hugo veut aller sur son pied droit, alors qu'il peut aussi bien frapper du gauche et ne le fait tout simplement pas".

Nous n'avons pas été assez cliniques

Une déception dans la lutte pour le top 4. "J'aime aussi gagner des matchs de moindre importance. Si vous voulez être au sommet, vous devez être clinique. Nous n'avons pas été assez cliniques, même avec le but. Vous devez faire mieux dans ces trois phases si vous voulez vraiment être tout au-dessus."

Vrancken insiste à nouveau sur l'objectif initial. Notre ambition était très claire et réaliste : les huit premiers. "Si l'on regarde les budgets, on peut même considérer que c'est une performance. En vue des Playpffs 2, nous n'avons pas fait un mauvais travail. Si vous voulez disputer les PO1, vous devez être plus lucide dans les derniers mètres. J'ai déjà vu d'autres équipes jouer un très mauvais match, mais obtenir les trois points car la finition est létale."