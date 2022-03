Joao Klauss mécontent de son changement sept minutes après avoir marqué : "Cette traversée du désert a été difficile"

João Klauss a marqué un joli but ce vendredi. Sept minutes à peine après avoir inscrit le but égalisateur, Klauss était remplacé. Certainement l'une des phases les plus remarquables de ce week-end.

Au Standard, Joao Klauss a eu très peu d'occasions de jouer durant les derniers mois de l'année 2021 et son but contre Malines était son premier pour le STVV. "C'était un but important pour moi. Cela faisait longtemps que je n'avais pas marqué un but. En tant qu'attaquant, vous voulez évidemment marquer à chaque match. Cette traversée du désert a été difficile", a admis Klauss.

Il n'a pas été facile non plus de débloquer la situation vendredi, mais Klauss a mis le ballon au fond des filets d'un seul coup. "J'ai vu l'espace au second poteau et le centre était également bon. C'était difficile de frapper, car le ballon venait de loin et je devais essayer avec mon pied gauche. Content d'avoir pu le finir quand même."

Crampes aux ischio-jambiers

Et sept minutes plus tard, son match était terminé. "Je n'étais pas content du changement, mais cette insatisfaction n'était pas dirigée contre l'entraîneur. Je n'étais pas fatigué, mais j'avais dit à l'entraîneur que j'avais des crampes à l'ischio-jambier. J'étais juste déçu parce que je me sentais bien et que je jouais bien."

Klauss aurait souhaité apporter une contribution supplémentaire. "Après mon but, j'étais plein de confiance et je voulais aider l'équipe encore plus. C'est pourquoi j'étais déçu de sortir", a expliqué l'attaquant brésilien.