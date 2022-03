Wouter Vrancken garde les pieds sur terre : "Je pense que nos ambitions sont claires"

Malines a une nouvelle fois perdu des plumes dans sa course vers le top 4 ce soir à Saint-Trond (1-1). Mais les Malinois ne pensent pas spécialement aux play-offs 1.

Match et résultat teintés de frustration pour le KV Malines et son coach Wouter Vrancken vendredi soir au Stayen. Ultra-dominateurs en première période avant que le but de Cuypers ne leur permette de prendre l'avantage, les Sang et Or ont ensuite reculé et ont souffert face à des Trudonnaires accrocheurs.

"Nous avons complètement dominé la première mi-temps", a déclaré Wouter Vrancken au micro de Sporza après la rencontre. "Nous avons joué contre un bloc solide, mais nous avons quand même réussi à prendre l'avantage."

En deuxième mi-temps, le STVV est revenu dans le match grâce à un but de Joao Klauss à l'heure de jeu. "Ensuite, c'est dommage qu'en deuxième mi-temps nous ayons fait les mauvais choix. Nous avons un peu perdu le contrôle (du match). Ce n'était pas assez bien."

Selon le coach du Kavé, c'est un résultat logique au vu de la physionomie de la rencontre. "Je pense que nous devons garder les pieds sur terre. Saint-Trond, à sa manière, a eu la seconde mi-temps à son avantage, alors que la première mi-temps était pour nous. C'est aussi simple que cela. Le résultat est logique."

Le top 8 en ligne de mire, le top 4 en bonus

Malines, avec son deuxième nul de rang, perd donc de sérieuses chances de finir la phase classique dans le top 4. Mais pour Vrancken, l'objectif principal reste le top 8. "Je pense que nos ambitions sont claires."

Même son de cloche de la part du buteur Malinwa Hugo Cuypers, qui s'est exprimé au micro d'Eleven Sports. "L'objectif depuis le début de saison, c'est les play-offs 2."

"Si on peut titiller les autres pour accrocher les play-offs 1, on va pas se gêner. Mais voilà, ça fait deux semaines de rang qu'on gaspille un peu des points alors qu'on a le match en main. C'est une leçon à tirer. Il faut garder le positif et avancer."