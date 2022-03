"Nous pouvons maintenant penser à Genk en toute confiance"

Les Trudonnaires sont bien revenus dans le match après l'ouverture du score de Malines.

Ce vendredi soir, Saint-Trond et Malines nous ont offert un match à deux visages. Si les Malinois ont outrageusement dominé la première periode et ont trouvé la faille via Cuypers (32e), le STVV a totalement retourné le match en seconde et, après l'égalisation de Klauss (61e), aurait pu revendiquer les trois points.

"Au vu des deux mi-temps, c'est un résultat logique", s'est exprimé le joueur de Saint-Trond Christian Brüls au micro de Sporza. "Avec un peu plus de chance, le ballon de Kagawa serait entré dans le but, mais le gardien (Yannick Thoelen, ndlr) l'a parfaitement capté."

Questionné quant au fait que les Trudonnaires ont offert une seconde mi-temps bien plus convaincante que la première, Brüls a déclaré : "Nous avons (plus) joué au football en deuxième mi-temps. Avec chaque passe et chaque combinaison réussie, vous gagnez en confiance. Et avec l'apport de Kagawa (monté dès le début de la seconde mi-temps, ndlr), nous avions également plus de puissance footballistique au milieu de terrain.

Place maintenant à Genk

Saint-Trond, 10e, peut encore un peu croire aux play-offs 2. Mais cela passera par une victoire impérative lors de la prochaine journée face au Racing de Genk, 8e avec actuellement 5 points d'avance - et qui doit encore jouer ce week-end.

"Nous en sommes maintenant à 11 points sur 15 et nous n'avons encaissé que deux buts, nous pouvons donc aborder le match contre Genk avec beaucoup de confiance", a déclaré le numéro 44 du STVV.