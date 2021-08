L'homme du match: Peeters, l'ancien Canari qui distribue les offrandes

Ce samedi, Stef Peeters n'a pas marqué, mais il a préféré servir ses coéquipiers lors de son exercice préféré: les coups de pieds arrêtés. Mais pas seulement.

Il est parfois difficile de trouver un homme du match. Lors de cette rencontre entre Eupen et STVV, notre choix s'est porté sur Stef Peeters. Buteur il y a une semaine à Malines, le milieu de terrain a une nouvelle fois été excellent contre ses anciennes couleurs.

En effet, l'ancien Canaris a été inspiré, accrocheur et il est surtout l'auteur d'une passe décisive et d'une demi. Il trouve la tête de Lambert en premier période sur un corner, il trouve via une déviation Heris au second poteau pour le deuxième but.

Irrégulier la saison dernière avec Benat, il est désormais un joueur plus constant avec Krämer. Et pour les Pandas, on a envie de dire: pourvu que ça dure.