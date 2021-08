Kolossal, Eupen s'impose à OHL et prend la tête du championnat

Les joueurs de Stefan Krämer ont sorti une prestation 5 étoiles pour s'imposer sur la pelouse d'une équipe louvaniste qui n'est plus que l'ombre d'elle-même.

Depuis le début de la saison, Eupen est solide... très solide. Invaincu après avoir joué le Club de Bruges, Anderlecht, à Malines et STVV, les Pandas se déplacaient à Den Dreef pour y retrouver des Louvanistes privés de victoire depuis le début de cet exercice.

La première période, que l'on attendait animée vu le classement des locaux, ne l'est pas. La faute à un grand absent: Thomas Henry. Le Français, en partance pour Venise, n'est pas sur la pelouse, ce qui a provoqué la colère de Marc Brys en avant-match. Mais tout n'est pas dû à son absence: OHL a perdu un peu confiance après la lourdé défaite (4-0) à Genk et cela se ressent.

En face, Eupen joue calmement, avec ses qualités et son organisation. Ne pas encaisser, puis tenter de profiter des espaces. Cela fonctionne bien, surtout quand Ngoy sert Prevljak, ce dernier ne se fait pas prier pour ouvrir le score (32', 0-1). Quelques minutes plus tard, Ngoy est cette fois à la réception d'une offrande de Ndri, son plat du pied fait mouche (39', 0-2). A la pause, c'est sous la pluie et sous les huées que les joueurs de Brys quittent le terrain.

Après le repos, ce dernier change d'ailleurs tout: quatre joueurs entrent au jeu, dont Rezaei. Le coach change aussi sa tactique et repasse à 4 défenseurs au lieu de 5. Une réussite? Pas du tout car non seulement ses hommes ne sont plus dangereux, mais en plus ils ne défendent pas mieux pour la cause. Prevljak, encore lui, se joue de la défense et frappe sur le poteau, Ndri est le seul à suivre et il marque dans le but vide (56', 0-3).

Il est clair que dans les têtes la rencontre est terminée. Marc Brys est allé s'asseoir, ses joueurs ont la tête basse à nouveau, les changements n'ont rien apporté. La fin de rencontre est même une démonstration de la part des joueurs germanophones qui gèrent le chrono, alors que les locaux s'énervent. Cerise sur le gâteau, un corner de Peeters trouve la tête de Agbadou pour le quatrième but (80', 0-4). Shengelia va lui sauver l'honneur de son équipe d'une belle reprise du pied gauche (83', 1-4).

Au final, Eupen s'impose donc, est toujours invaincu, et avec 11 points sur 15 ils sont en tête du championnat avant les autres rencontres. Que demander de plus avant de recevoir Seraing?