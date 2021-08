Sébastien Dewaest défend son équipe: "Tout n'est pas à jeter"

Sébastien Dewaest avait espéré de meilleurs débuts avec Louvain: un point sur 9 et 9 buts encaissés.

En deux semaines, OHL a encaissé 8 buts. Quand on connait la rigueur de Marc Brys, cela fait tâche. Sébastien Dewaest analyse pour nous la rencontre des siens et ne veut pas tout jeter à la poubelle.

"Ce n'est pas plaisant de prendre quatre buts, et ce deux fois en une semaine. Mais tout n'est pas à jeter, on a eu une bonne réaction en seconde période, même si on prend deux buts de plus. Il nous faut travailler sur cela. C'est aussi malheureux de devoir réagir, il faudrait commencer avec la même agressivité. C'est la clé pour le futur, car l'équipe est en construction".

Le défenseur rend cependant à Eupen ce qui lui appartient: "Il faut aussi reconnaître que malgré notre réaction, Eupen était tout de même au-dessus de nous. Il faudra être patient car l'effectif a de la qualité. Je pense aussi qu'il va y avoir des arrivées au club. Ce sera écéssaire pour vivre une saison plus tranquille que ce début de saison".