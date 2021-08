Edo Kayembe l'assure: "On n'a rien volé"

Eupen s'est imposé largement à OHL, est en tête du championnat et réussi donc un superbe début de saison.

Quatre buts marqués, trois points de plus pour un total de 11 sur 15: les Pandas sont au firmament. Les cris de joie dans le vestiaire, que l'on entendait jusqu'à la salle de presse, démontrent de la joie de tout un groupe.

"On mérite ce qui nous arrive", nous confie Edo Kayembe après la rencontre. "On respecte les consignes du coach, qui avait bien analysé le jeu de Louvain. On avait bien travaillé durant la semaine il nous suffisait de concrétiser cela sur le terrain".

Ce samedi, plusieurs joueurs ont trouvé le chemin des filets, un peu comme depuis le début de la saison puisque Eupen compte 9 buteurs différents. "Le danger vient de partout, c'est un peu notre force. Tout le monde sait marquer et tout le monde donne tout pour l'équipe. On doit continuer comme cela".

Du coup, avec cette mentalité et ce groupe, Eupen est en tête du championnat ce samedi: "On n'a rien volé, on le mérite. Mais y être, c'est pas essentiel. On regarde match par match et on pense déjà à Seraing"