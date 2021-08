Le Panda du match: le réveil du buteur

Un buteur de la trempe de Prevljak ne vit que par ses buts. Ce samedi, il a enfin le sourire.

Depuis le début de la saison, Smail Prevljak se cherche, cherche le chemin du but et la bonne humeur. On le sait, le Bosnien n'est pas totalement heureux lorsqu'il ne fait pas trembler les filets.

Du coup, à la demi-heure, sur la magnifique pelouse de Den Dreef, lorsqu'il a ouvert le score, on a senti comme un soulagement chez l'attaquant. Enfin, son compteur est débloqué. Il aurait même pu être doublé dans la mesure ou sa frappe, en seconde période, a finalement trouvé le poteau droit de Romo avant que Ndri ne termine l'action.

Quel contraste avec la situation d'OHL, qui vient de vendre son 9, Thomas Henry, et qui a semblé chercher en vain un attaquant de pointe durant les 90 minutes afin de concrétiser ses occasions.

Pour son activité, pour son jeu dos au but, pour avoir été décisif, Smail Prevljak est notre homme du match entre les Pandas et OHL.