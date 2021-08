Le Club ne se rend pas la vie facile mais s'impose contre le Beerschot

Après sa belle prestation à Zulte Waregem, le Club a confirmé à domicile et s'impose pour la première fois en championnat devant ses fervents supporters. Le champion s'est pourtant compliqué la tâche.

Comme c'est souvent le cas depuis le début de la saison, Philippe Clement change son équipe pour la réception du Beerschot. Si en début d'exercice il a dû faire avec les blessures mais aussi avec les absences de ses internationaux, il doit cette fois changer son flanc gauche, dans la mesure où Sobol est suspendu à la suite de son expulsion à Zulte Waregem. Le jeune Mbamba est lui aussi absent, pour cause de blessure, alors c'est le jeune Persyn qui est lancé dans la bagarre pour la toute première fois en tant que titulaire.

Contre une équipe du Beerschot en perdition, qui n'a qu'un point et qui pointe donc à la dernière place du championnat, le champion en titre veut se rendre la rencontre facile. Pour cela, rien de tel qu'un but dès la quatrième minute, par Balanta, qui place sa tête sur un corner de Vormer (4', 1-0). Du coup, cela part un peu trop bien pour les locaux, dans la mesure où les Rats ne proposent pas grand chose offensivement. Les hommes de Clement ne doivent pas forcer leur talent pour gérer la rencontre.

D'ailleurs, c'est sur une action on ne peut plus limpide que Lang isole De Ketelaere qui dribble Vanhamel pour le but du break (30', 2-0). On se dit que Peter Maes va passer un sale dimanche, mais Joren Dom nous sort l'étincelle du week-end. Seul aux 30 mètres, il décoche une frappe qui se loge en pleine lucarne (37', 2-1). Cependant, Frédéric Frans, qui a certainement passé la nuit devant Summerslam, le grand show de la WWE, est expulsé pour deux plaquages (29' et 45'). Les visiteurs vont disputer le deuxième acte à 10.

La deuxième période reprend sur un rythme de sénateur, mais le Club gère toujours ce duel. Vormer, par deux fois, loupe de cadre de très peu. Tibo Persyn, pour sa première titularisation avec le Club, ne loupe pas sa demi-volée qui va dans le plafond du but (55', 3-1). Le Jan Breydel vibre, le Club se dirige vers sa première victoire de la saison à domicile.

Les champions vont cependant s'endormir, et laisser quelques espaces au Beerschot, mais ces derniers sont imprécis dans le dernier geste. Un nouveau point noir va venir gâcher la fête: Nsoki, déjà averti, prend un second carton jaune évitable pour un tacle en retard (75'). Dans la foulée, le coup franc de Holzhauser est dévié par Van Den Bergh (76', 3-2). La fin de rencontre est plus nerveuse que prévu.

Au final, Bruges s'impose donc pour la première fois à domicile. Avant la rencontre de l'Union, et avant la bataille des Flandres à Gand, le champion est en tête du championnat avec 11 points, tout comme Eupen. Philippe Clement ne peut qu'être satisfait du bilan comptable, moins de la gestion de la rencontre.