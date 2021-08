Jelle Vossen refroidit Charleroi, toujours pas de victoire pour les Zèbres

Ca ne veut toujours pas pour le Sporting de Charleroi, auteur d'une belle prestation à Zulte Waregem, mais refroidi à deux reprises par l'inévitable Jelle Vossen. Quatrième partage consécutif pour le Sporting, qui reste toutefois invaincu en championnat.

C'est avec des changements dans le onze de base d'Edward Still que le Sporting de Charleroi a abordé son déplacement à Zulte Waregem. Le jeune Martin Wasinski profite de l'absence de Stelios Andreou pour glaner ses premières minutes avec l'équipe A du Sporting, Guillaume Gillet et Jackson Tchatchoua remplacent respectivement Ali Gholizadeh et Jules Van Cleemput.

Le bon début de match des Zèbres

Des Zèbres qui entament parfaitement la rencontre, en profitant des espaces pour amener le danger dans le rectangle flandrien. Avec un Jackson Tchatchoua particulièrement remuant. Le jeune latéral s'offre la première occasion, mais sa frappe manque de puissance, et amène le deuxième danger via un centre mal repoussé qui arrive dans les pieds d'Anass Zaroury. La frappe en un temps de l'ailier carolo ne laisse aucune chance au portier du Essevée... mais est repoussée par la transversale.

La réponse de Jelle Vossen

Ce n'est pourtant que partie remise pour Charleroi. Quelques minutes plus tard, l'ancien Lommelois, profite d'un énorme cadeau de Bent Sormo, qui n'appuie pas suffisamment sa passe vers Louis Bostyn. Zaroury devance le portier flandrien, le dribble et place tranquillement le ballon dans le but vide.

Un but qui a le don de réveiller les hommes de Franky Dury, trop brouillons jusque-là. Et c'est l'inévitable Jelle Vossen qui égalise à la 36e minute. Troisième but de la saison pour l'ancien buteur de Genk et de Bruges et les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score de parité, malgré de belles opportunités de part et d'autre en fin de premier acte.

Premier but pour Nicholson

En début de seconde période, c'est Zulte Waregem qui tente de prendre l'ascendant, en faisant le siège de la moitié de terrain carolo. Zinho Gano oblige d'ailleurs Hervé Koffi à se coucher sur une tentative à distance.

Mais c'est bien Charleroi qui va reprendre l'avantage. Anass Zaroury s'en sort parfaitement dans l'entrejeu et trouve Ryota Morioka dans la profondeur. Le Japonais tergiverse, avant d'isoler parfaitement Shamar Nicholson, qui se charge du reste: le Jamaïcain débloque son compteur et remet son équipe sur le chemin de la victoire.

Le doublé pour Vossen

Et Charleroi passe à deux doigts du break un bon quart d'heure plus tard. D'une superbe frappe enroulée, Morioka cloue Louis Bostyn sur place, mais pour la deucième fois de l'après-midi, la barre se dresse sur le chemin du Sporting de Charleroi.

Un coup de chance sur lequel va savoir capitaliser le Essevée. Quelques minutes plus tard, Jelle Vossen, encore, est au bon endroit pour crucifier Hervé Koffi et offrir au Stade Arc-en-Ciel son deuxième rugissement de la journée.

Un rugissement rapidement suivi d'un autre, mais le but de Zinho Gano est logiquement annulé pour une position de hors-jeu. Le score n'évoluera pas. Nouvelle déception pour le Sporting de Charleroi à qui il aura manqué de la réussite et un peu plus de justesse défensivement. Poussé par son public, le Essevée assure le minimum.