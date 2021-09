Coup de Frey sur le Kehrweg: les Pandas s'inclinent à nouveau

Les Pandas ont perdu une rencontre qu'ils maîtrisaient et durant laquelle ils ont eu les plus belles occasions.

Les Pandas restaient sur une défaite contre Seraing avant la trêve hivernale, du coup les hommes de Krämer voulaient obtenir un résultat positif contre l'Antwerp. Les Anversois, qui n'avaient que 5 points au classement avant le début de la rencontre, se devaient de prendre des unités et de la confiance avant de débuter leur campagne d'Europa League à l'Olympiakos.

Durant le premier acte, les Pandas sont dominateurs. Ils n'ont pas la possession comme la saison dernière, mais ils remportent les duels, et ont surtout les plus belles occasions. En étant organisés et en jouant très haut, ils ne laissent que très peu d'espaces et sont rapidement dans le rectangle adverse. Par deux fois, les locaux auront même pensé avoir ouvert le score, d'abord par Prevljak puis par Nuhu, mais par deux fois le VAR est intervenu pour signaler une position de hors-jeu.

Après la pause, on se dirige vers le même type de rencontre, jusqu'à la seule erreur germanophone de la rencontre qui est signée Agbadou. Pris par un dribble de Frey, il fauche ce dernier dans le rectangle. Un penalty évitable qui permet au meilleur buteur du championnat d'ouvrir le score en deux temps, puisque Himmelmann avait détourné la première frappe du Suisse (53', 0-1).

La rencontre change alors de physionomie: Eupen a pris un coup derrière la tête alors que pour les hommes de Priske, c'est tout le contraire: ils commencent à gagner des duels, à se montrer dangereux et loupent de peu le break via Fisher par deux fois. Eupen tente alors le tout pour le tout, sans succès, malgré une énorme occasion pour Peeters, seul face à Butez. Les Pandas reste donc sur un 0/6 avant d'aller au Cercle vendredi.