Le Club de Bruges reprend confiance avant la Ligue des Champions

La débâcle gantoise est oubliée du côté du Club de Bruges, dont certaines recrues ont déjà fait bonne impression.

Le Club de Bruges avait pris congé de la Pro League sur une claque, la plus grosse de son histoire, reçue sur la pelouse de La Gantoise. Depuis, le mercato estival est passé par-là, plusieurs joueurs sont arrivés comme Hendry, Sowah ou encore Wesley. La pause internationale a aussi permis d'oublier un peu cette débâcle.

En ouverture de la 7ème journée de championnat, et avant de recevoir le PSG en Ligue des Champions, Bruges avait l'occasion de se rassurer contre une équipe d'Ostende qui n'est plus que l'ombre d'elle-même et qui a de son côté perdu ses meilleurs éléments ces dernières semaines.

L'occasion était donc idéale, pour Clement et ses hommes, de reprendre le chemin de la victoire et d'intégrer les nouveaux venus. Sowah et Hendry étaient en effet sur la pelouse et autant le dire de suite, ils n'ont pas déçu. Le T1 des Gazelles avait aussi, pour l'occasion, replacé le 4-3-3 de la saison dernière, avec De Ketelaere comme attaquant de pointe.

En première période, il n'y en a que pour Bruges. Ostende défend, de plus en plus, et recule. tout le contraire de la saison dernière quand cette équipe défendait vers l'avant. Les frappes de Sowah, Balanta, Vormer ou Vanaken, ne trouvent pas les filets de Hubert. Sowah entre alors en scène de façon bien plus concrète: un superbe changement d'aile pour Lang, laissé seul, suffit au Néerlandais pour s'en aller tromper subtilement Hubert (23', 1-0).

Les locaux ont alors 10 minutes de déconcentration. Ostende a des possibilités, et même une occasion via Gueye, mais Mignolet est attentif. Le point noir de la soirée arrive alors, quand Balanta se blesse et doit quitter la pelouse. Mais dans la foulée, Bruges se reprend et une recrue, ostendaise cette fois, va se mettre en évidence de la plus mauvaise des façons. Steven Fortes prend un premier jaune pour avoir gardé le ballon en main, avant d'en récolter un second 2 minutes plus tard pour une faute sur Lang. Ostende va terminer à dix et Blessin n'en croit pas ses yeux (45').

Après la pause, et des changements tactiques, Ostende semble bien en place, mais Bruges est sur du velours. Sowah et Sobol s'essaient de loin, sans trouver le cadre. Mais quand Sowah isole Mata sur la droite, le centre de dernier est millimetré et tombe dans les pieds de Vanaken qui punit Hubert (57', 2-0).

Vu la configuration du match, Bruges peut déjà penser au duel face au PSG mais surtout peut se faire plaisir avec des combinaisons offensives, et certaines sont superbes ce vendredi. A la base: très souvent Kamal Sowah, qui a beaucoup d'espaces sur son côté droit, et il y met le feu. Des dribbles, des appels, des centres: l'ancien louvaniste laisse une belle impression.

Le troisième but va quand même finir par tomber. Vanaken sort la combinaison petit pont - centre, pour Lang qui marque dans le but vide (80', 3-0). Avec cette victoire, le Club de Bruges reprend donc temporairement la tête du classement avant les autres rencontres du week-end. Mais le plus important pour les champions en titre, c'est que le 6-1 de Gand est oublié.