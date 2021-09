Réduit à dix, le Standard remporte le derby liégeois grâce à un grand Arnaud Bodart

Ce dimanche, le RFC Seraing recevait le Standard de Liège lors de la septième journée de Jupiler Pro League. Plusieurs milliers de supporters des Rouche avaient fait le déplacement pour encourager leur équipe.

Pour ce derby liégeois, Jordi Condom avait décidé de reconduire le onze qui s'était imposé du côté d'Eupen avant la trêve internationale. Côté rouche, Mbaye Leye avait décidé d'opérer quelques changements en titularisant Nkounkou et en laissant Raskin et Cimirot sur le banc.

Dans un stade comble, c'est Seraing qui obtiendra la première occasion de la partie avec un tir de Marius détourné par Bodart (3e). Alors que la partie était plutôt équilibrée, le Standard obtiendra un penalty après une faute de Nadrani sur Muleka. Amallah ne se fera pas prier pour le transformer et permettre aux siens d'ouvrir le score (21e), 0-1.

Les Sérésiens réagiront un peu plus de dix minutes plus tard, mais Bodart effectuera un double arrêt décisif sur un tir à distance de Kilota puis directement après sur une frappe envelopée et puissante de Maziz (33e). Le dernier rempart liégeois effectuera ensuite une sortie dans les pieds de Kilota (35e) avant de voir un tir du maître à jouer sérésien passer juste à côté de son but (40e). Les locaux continueront de pousser jusqu'à la mi-temps, mais ne parviendront pas à revenir au score avec des tirs non cadrés de Kilota et de Sambu (45e).

© photonews

En début de seconde période, Mikautadze, monté au jeu à la pause, aura une très belle opportunité d'égaliser avec un tir à bout portant mais Bodart sauvera encore les meubles du matricule 16 (55e). Le portier liégeois se mettra encore en évidence une minute plus tard en boxant une tête de Nadrani (56e). Ce sera ensuite au tour d'Al-Dakhil de sauver une tête de Mikautadze juste devant la ligne (77e). En fin de rencontre, le Standard sra réduit à dix ; Sissako verra rouge en prenant un deuxième carton jaune (83e). Bastien aura l'occasion de tuer la rencontre, mais Dietsch fera un arrêt déterminant permettant aux Métallos de garder espoir (85e). Bodart sera à nouveau à la parade dans le temps additionnel sur détournant un tir de Jallow (90e+2) tandis qu'Al-Dakhil sauvera à nouveau un ballon sur la ligne (90e+3). Le score ne bougera pas.

Le Standard de Liège remporte le derby liégeois malgré les nombreuses occasions sérésiennes et peut remercier Bodart. Le matricule 16 renoue donc avec la victoire et prend provisoirement la deuxième place du classement. Seraing reste cantonné à la dixième place.