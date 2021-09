Ryota Morioka surgit, Charleroi rugit... et croque la Gantoise au terme d'un match palpitant!

Un but de Ryota Morioka à la 95e minute de jeu et le Sporting de Charleroi s'offre une victoire de prestige à Gand (2-3). Après avoir mené 0-2 et souffert, à dix contre onze, en seconde période...

Deux semaines après le carton réalisé contre Bruges, Hein Vanhaezebrouck avait logiquement opté pour un onze de base similaire, avec un seul changement, forcé: Vadis Odjidja blessé, cédait sa place à Roman Bezus.

Côté carolo, plusieurs changements par rapport à l'équipe alignée contre le Beerschot il y a quinze jours: le retour de Stelios Andreou dans l'axe de la défense et la titularisation du duo Mamadou Fall-Chris Bedia aux avants-postes.

Et la rencontre a démarré tambour battant: moins de deux minutes après le coup d'envoi, Hervé Koffi doit déjà intervenir à deux reprises. Sur une frappe puissante de Laurent Depoitre, puis sur un coup de tête de Roman Bezus.

Double coup de semonce

Mais le solide démarrage des Buffalos n'a pas intimidé les Zèbres qui vont ouvrir le score sur leur première occasion. Servi Jackson Tchatchoua, Ali Gholizadeh se met sur son pied gauche et enroule: Sinan Bolat ne peut que constater les dégâts, le ballon se loge dans ses filets.

Un but qui a le don de libérer les Zèbres et de donner des ailes au jeune Jackson Tchatchoua. Douze minutes plus tard, le latéral carolo déboule sur son flanc et adresse un centre parfait vers le second poteau. Mamadou Fall est au bon endroit et, du plat du pied, ne laisse aucune chance à Sinan Bolat. La Ghelamco Arena est sonnée, le Sporting de Charleroi mène 0-2 après 17 minutes de jeu seulement.

La réponse gantoise et l'exclusion de Gholizadeh

Il faudra d'ailleurs un bon quart d'heure aux Buffalos pour s'en remettre. Mais, poussés par leurs supporters, les Gantois ont retrouvé de l'allant et c'est Alessio Castro-Montes qui a transformé la domination gantoise au marquoir: à dix minutes de la pause, l'ailier néerlandais réduit le score.

Et l'ambiance monte encore d'un cran dans les tribunes. D'autant que trois minutes plus tard, Monsieur D'hondt accorde un penalty à Gand pour une faute d'Hervé Koffi dans le rectangle. Mais le VAR lui suggère d'aller revoir les images et il revient sur sa décision. La Gantoise rentre donc aux vestiaires avec un but de retard, mais en supériorité numérique: déjà averti, Ali Gholizadeh hérite d'un second carton jaune juste avant la pause.

A onze contre dix, les Gantois se sont forcément rués vers le but carolo dès le retour des vestiaires. Mais il a fallu se montrer patient pour faire plier la défense du Sporting. À l'heure de jeu, Laurent Depoitre est au bon endroit et ne laisse aucune chance à Koffi: il remet les deux équipes à égalité.

Les Buffalos n'ont pourtant pas pu poursuivre sur le même rythme et la dernière demi-heure fut nettement moins bonne pour la Gantoise. C'est même le Sporting de Charleroi qui a dominé les échanges dans le dernier quart d'heure. Avec un peu plus de justesse, Shamar Nicholson (deux fois) et Joris Kayembe auraient même pu permettre aux Zèbres de reprendre l'avantage.

Dans les arrêts de jeu, c'est un coup de tête de Michael Ngadeu qui a fait frissonner la Ghelamco Arena, mais Hervé Koffi, impérial, sortait une parade spectaculaire pour empêcher le ballon de rentrer. Et Charleroi a, finalement, obtenu gain de cause, grâce à Ryota Morioka, dont la frappe était déviée et ne laissait aucune chance à Sinan Bolat dans les toutes dernières secondes de la rencontre.

Ascenseurs émotionnels pour le Sporting qui s'offre sa plus belle victoire de la saison, au terme d'un match complètement fou et grimpe provisoirement sur le podium. Désillusion en revanche pour les Buffalos, qui tombent de haut deux semaines après avori écrasé le champion en titre!