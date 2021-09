Brian Priske n'est pas inquiet: "Je vois mes joueurs se donner avec passion"

L'entraîneur de l'Antwerp est revenu sur la deuxième victoire des siens en championnat cette saison.

Brian Priske est soulagé. L'Antwerp n'avait que 5 points avant le début de la rencontre, mais cette victoire, que le Danois analyse en conférence de presse, fait du bien à quelques jours de l'Europa League.

"C'était un match difficile, mais on le savait. Cette saison, Eupen est une équipe solide, on savait qu'ils étaient dangereux offensivement, avec un jeu sur les ailes qui peut poser des problèmes. On s'est entraînés pour ce match, on a souffert, mais en équipe. Ils ont eu beaucoup d'occasions en première période, puis nous en seconde période. Je suis content avec cette victoire qui est importante pour nous".

Cependant, cette rencontre a été nerveuse et les Anversois ont pris beaucoup de cartons jaunes..... une nouvelle fois: "Je vois mes joueurs se donner avec passion, c'est vrai que c'est particulier de déjà devoir penser à d'éventuelles suspensions, mais j'ai des joueurs qui sont sur le banc et qui sont prêts à jouer".

Surtout que les Anversois vont jouer tous les trois jours pendant quelques semaines.

Un match difficile, l’equipe d’eupen est bonne cette saison eeil ont fzit de bond reculatt avec du jeu vers l’avant et des attaquanr, des ailier sifficiles à tenir on savait que ce serait ifficile.

On s’ets ien entraine pou ece match, on a souffert sur certaines phases, ils ont eu beaucoup d’occasuons, mais nous aussi en sedonde périodes.

Jesuis ocntent avec la vicotire qui est très importante pour nous.