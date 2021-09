"Des erreurs individuelles qui coûtent cher à l'équipe"

Les Pandas ont plutôt bien joué ce samedi contre l'Antwerp, mais au final c'ets une nouvelle défaite.

Après un excellent début de saison, Eupen vient de signer deux défaites consécutives en championnat, contre Seraing et donc l'Antwerp. Stefan Krämer analysait la prestation de son équipe, qui a tout de même été très bonne.

"En première période, mon équipe a fait un bon match. On a montré ce qu'on avait travaillé à l'entraînement cette semaine, un mélange de pressing haut et de pressing bas. C'était une belle performance de mes joueurs. J'ai aussi pu revoir les deux buts annulés, ce sont des décisions correctes, nous n'avons rien à revendiquer sur ce point.

Il revient ensuite sur la seconde période des siens et sur ce qui a provoqué la défaite de l'équipe: "Après la pause, c'était aussi engagé, mais nous avons commis des erreurs individuelles qui ont posé des problèmes à l'équipe. Il y a eu des passes risquées, comme sur le but. En plus, sur cette action, on ne doit pas tacler, il faut rester debout. En fin de match, on a changé de système pour tenter de revenir et on a eu des occasions. C'est vraiment dommage de ne pas avoir au moins pris un point après ce qu'on a montré".

Les Pandas devront se remettre dans le bon sens dès vendredi sur la pelouse du Cercle de Bruges.