L'homme du match: en une action, Frey a fait basculer le match

Le buteur de l'Antwerp a été invisible, mais en une action il a fait basculer le match.

Michael Frey est un vrai buteur, on le sait et en Pro League tout le monde le connait depuis deux saisons. Lors du précédent exercice, il avait déjà fait fureur avec Waasland-Beveren, et cette année avec le Great Old, il est tout aussi prolifique.

Ce samedi, alors que l'Antwerp n'était pas excellent, il a fait tourner le match. Dans le rectangle, avec un petit crochet, il a provoqué un penalty, qu'il a transformé en deux temps. Du coup, le Suisse en est à 8 buts en 6 rencontres, lui qui est bien évidemment le meilleur buteur du championnat.

Pour cette action qui a rapporté trois points et qui a sauvé son équipe, Michael Frey est l'homme du match.