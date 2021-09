Vincent Kompany fier de ses troupes : "C'est un bon point, on ne va pas cracher dans la soupe"

Difficile de tirer des conclusions après le 2-2 entre Ostende et Anderlecht : les Mauves, menés de deux buts et réduits à 10, peuvent paradoxalement avoir ... des regrets, en quelque sorte.

Si Anderlecht s'est mis en grande difficulté tout seul avec des errements défensifs qui deviennent un peu trop systématiiques, il a répondu de la meilleure des façons en allant chercher le point du partage à 10 contre 11. "J'ai vu des garçons qui ont tout donné, du sang, de la sueur et des larmes, pour faire honneur à leur club", se réjouit Vincent Kompany après la rencontre.

"On joue 40 minutes à 10 et malgré ça, mes joueurs, plutôt que de la jouer safe, se sont démenés pour se créer des occasions. En première période, c'était plutôt bon, mais ça ne rentrait pas. Quand Kouamé est exclu, on se dit que ça va être difficile", reconnaît-il. "Les joueurs ont bien répondu, ont prouvé que tout ne se passait pas sur papier".

La rouge ? "Je ne me plains pas"

L'expulsion de Christian Kouamé paraît légère, mais Kompany évacue la question : "Au début, je me disais que c'était léger, mais si ça avait eu lieu contre mon équipe, j'aurais peut-être réclamé rouge. Je ne me plains donc pas", affirme-t-il. "Est-ce un bon point pris, malgré les nombreuses occasions ? On ne va pas cracher dans la soupe, Ostende est déjà une équipe difficile à manier à 11 contre 11. On s'est mis en difficulté et on prend un bon point ici".