Makthar Gueye a pesé lourd : "On doit respecter Anderlecht"

Avec un doublé et une présence qui a pesé sur la défense anderlechtoise, Makhtar Gueye a joué les premiers rôles ce dimanche.

Le buteur du KVO a été chercher son premier but tout seul, profitant d'une erreur de placement de Hendrik Van Crombrugge. "Je le vois mal placé, j'ai le coup d'oeil dès que je prends le ballon. Je savais qu'il serait mal mis sur ses appuis si je frappais de ce côté", affirme le Sénégalais. Sa frappe vicieuse a en effet pris le portier anderlechtois au dépourvu.

Makthar Gueye a été un danger permanent. "C'est dommage qu'on ne gagne pas mais c'est Anderlecht, il faut les respecter ! On avait une opportunité de gagner, oui, mais match nul, ça va. Pour moi, à 2-0, il aurait fallu qu'on tue le match, j'en ai l'occasion aussi. Mais ça fait partie du foot", estime l'Ostendais. "Après tout, Anderlecht aussi a manqué des occasions. Il faut les respecter, on les connaît bien, c'est un grand club en Belgique. Je ne suis pas déçu, on affrontait une grande équipe, même à 10 contre 11 ils se sont procurés plus d'occasions que nous".