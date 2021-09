Zirkzee a finalement trouvé la faille : "J'aurais pu marquer deux ou trois buts ..."

De retour dans le onze, Joshua Zirkzee a été l'attaquant le plus en vue d'Anderlecht, mais a aussi gaspillé énormément avant de finalement remettre son équipe dans le match.

Malgré le retour inespéré du RSCA dans le match, Joshua Zirkzee n'était pas pleinement satisfait à l'interview d'après-match. "Nous aurions pu prendre les trois points ici, je crois. Après, c'est vrai que revenir de 2-0 à 2-2, le tout à 10, c'est beau", reconnaît le Néerlandais. "Mais nous avons eu tellement d'occasions, moi y compris, en première période notamment. Il y a aussi le but annulé pour hors-jeu de Rafa. C'est dommage".

Après avoir trouvé le poteau à deux reprises en première période, Zirkzee a continué à gaspiller un peu en seconde, et il le sait. "Je crois que j'aurais pu marquer 2 ou 3 buts, mais bon, on ne marque pas chaque occasion", relativise-t-il. "Je reste quand même déçu, aussi parce qu'il n'y a à mon avis pas carton rouge sur Kouamé et qu'à 11 contre 11, ça aurait été différent. Mais c'était un match ouvert, à 11 contre 10, il y a eu des espaces qui se sont créés et nous avons pu en profiter. Dommage de ne pas avoir mis le troisième".

"Joshua est un jeune qu'on fait progresser"

Vincent Kompany, lui, calme les attentes autour du transfuge du Bayern. "C'est un joueur spécial, mais je rappellerai souvent qu'il n'a que 20 ans. On ne peut pas le juger comme un Onuachu. Je le considère comme l'un de nos jeunes, qu'on doit faire évoluer", souligne le coach du RSCA. "Mais aujourd'hui, en effet, il nous a remis dans le match".