Raman a changé le match: "Je comprends que le coach m'ait mis sur le banc"

On doute peu de la déception de Benito Raman quand Joshua Zirkzee lui a été préféré au coup d'envoi de cet Ostende-Anderlecht. Mais le meilleur buteur des Mauves a encore frappé.

Et si c'était lui, l'homme de ce KVO-RSCA ? L'entrée au jeu de Benito Raman a clairement changé la physionomie de la rencontre, l'entente entre lui et Zirkzee étant visiblement meilleure qu'avec Kouamé. Meilleur buteur cette saison à Anderlecht, il aurait pu réclamer une place de titulaire sans rougir, mais fait contre mauvaise fortune bon coeur. "On me présente un peu comme un supersub, j'ai cette étiquette", sourit-il. "Je l'ai encore montré ce soir. Même si évidemment, j'espère toujours jouer".

Raman assure cependant qu'il "comprend" cette décision : "Quand je regarde mon match face à Malines et que je le compare à celui des joueurs entrés à ma place, je peux comprendre qu'ils reçoivent leur chance", relativise-t-il. "Aujourd'hui, on s'est battus sur chaque ballon et ce point pris fait beaucoup de bien". Kouamé exclu et potentiellement suspendu, Raman pourrait quitter son rôle de joker la semaine prochaine. Il le mérite clairement ...