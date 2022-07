Edward Still pas totalement satisfait de ses remplaçants: "L'idée c'est d'être meilleur grâce aux changements..."

Edward Still se satisfait des trois points, mais met un bémol à la prestation de ses ouailles.

Edward Still peut souffler : son Sporting a pris les trois points au bout d'une rencontre finalement compliquée. Il analyse la rencontre de son équipe qui a alterné le bon et le moins bon : "Je suis heureux de commencer avec ces trois points, c'est toujours idéal. Dans le match, on a manqué de justesse dans nos transitions et dans les attaques placées. On va apprendre de tout cela. Quand on regarde le but, on a montré qu'on sait construire."

Mais il y a cependant un petit bémol à tout cela : "Notre fin de rencontre... on ne gère pas bien après avoir encaissé, car le contrôle qu'on avait sur le match était vraiment bon. On va analyser cela et puis lundi, nous pourrons nous tourner vers la rencontre de l'Union de vendredi".

Implicitement, Still n'est pas heureux de l'apport du banc : "On a changé 4 joueurs. L'idée, c'est toujours d'être meilleur grâce aux changements. Cela peut être par l'énergie, par l'injection de qualité... mais ce n'a pas été le cas. Pourtant, on a une belle richesse de banc. On sait que dans un match, on va avoir des moments faibles, mais on a su tout de même rester calme".

La pression est donc sur les joueurs qui sont montés au jeu ce samedi, malgré le troisième but apporté par Mbenza et Gholizadeh.