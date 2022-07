Zorgane va retrouver son ami Benbouali: "Un attaquant complet qui va encore progresser"

Les deux anciens coéquipiers du club de Paradou vont se retrouver sous le maillot des Zèbres.

Nadir Benbouali est donc arrivé chez les Zèbres ces derniers jours. Il a été bien accueilli par son ami Adem Zorgane, qui lui a d'ailleurs montré la sortie du Mambourg avant de se présenter devant nos micros. Qui de mieux que son ancien coéquipier pour présenter celui qui devra faire trembler les filets des Zèbres?

"Nadir est bon, grand, il est fort dans les duels : il les remporte. Il est aussi bon dans le rectangle, car il sait marquer des buts et donner des assists. En plus c'est un gaucher ce qui est rare chez les attaquants. C'est un attaquant complet et avec l'aide du staff, il va progresser et nous aider".

Les deux hommes se connaissent depuis très longtemps : "Nous avons joué 6 années ensemble, on se connait depuis que nous sommes jeunes. Oui le club m'a demandé mon avis et j'ai répondu honnêtement. Je suis très content de le voir signer dans notre équipe".