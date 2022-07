Zorgane, le nouveau quarterback de Charleroi: "Je me sens mieux face au jeu"

Repositionné en position de numéro 6, l'Algérien a brillé contre Eupen.

Adem Zorgane s'est fait plaisir ce samedi. Il a non seulement donné une passe décisive, mais a aussi pu jouer face au jeu, ce qu'il préfère : "J'ai joué en 6 oui, le coach voulait que je joue à cette position. C'est la force de notre groupe : nous sommes interchangeables. Marco peut jouer à droite ou à gauche, Morioka aussi, même en six."

Mais cette position met les qualités de Zorgane en avant : "Regardez sur le but : je suis en 6, mais je me projette pour donner une passe décisive. Je peux même parfois me retrouver face au gardien. J'aime cette position, car je suis face au jeu, je peux jouer entre les lignes. Quand tu joues en milieu offensif, tu es dos au but, avec un homme derrière toi, et il faut remiser.

Nous avons travaillé très dur en préparation

L'Algérien a donc fait un match plein, avant de sortir à l'aube du dernier quart d'heure : "Il y avait de la fatigue, puis c'est aussi un choix du coach. Il faut dire que je suis arrivé plus tard, car j'étais en équipe nationale. J'ai alors loupé deux semaines de préparation. Ma sortie n'entraîne pas un temps faible pour nous. Je pense que nous étions fatigués parce qu'on a travaillé dur en préparation. Mais on marque le troisième but à la fin, ce qui nous rassure".