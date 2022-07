Loïc Bessile, buteur heureux: "Nous avons de meilleurs automatismes"

Le défenseur du Sporting de Charleroi a trouvé le chemin des filets dès la première journée, mais a surtout été très solide derrière.

Buteur en deuxième période contre Eupen, solide en défense, Loïc Bessile a fait forte impression pour la première de la saison au Mambourg. "Je suis capable de marquer de la tête", lance-t-il comme une boutade après la rencontre. "S'il y a une occasion, j'y vais à 100 %, comme aujourd'hui."

Le défenseur a ensuite pu analyser le grand changement par rapport à la saison dernière : la présence de zorgane en 6: "On a un effectif assez flexible, donc ce changement ne nous a pas dérangé. C'est vrai que ce fut compliqué à la fin, mais ce n'est pas parce que Zorgane est sorti. On sait qu'il y a des temps faibles dans un match. On a cependant pu rester solides et marquer ce dernier but qui nous assure la victoire".

Défensivement, comme on le disait, Besile a été très solide face à deux attaquants très différents : Nuhu et Prevljak: "On connait l'attaquant bosnien. Il est fort dans la surface et c'était à nous de bien communiquer à la suite de son positionnement dans la surface. On a su bien le faire. On peut être content aujourd'hui."

Bessile le sait : les attentes sont plus hautes cette année, mais la continuité est bien là puisqu'une grosse partie de l'équipe est restée : "On a de meilleurs automatismes, c'est plus facile que la saison dernière. On se connait mieux, c'est maintenant à nous de rester concentrés lors de chaque match."

De quoi, pourquoi pas, passer un cap dans le processus mis en place il y a maintenant une grosse année avec l'arrivée d'Edward Still.