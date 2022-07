Carl Hoefkens explique pourquoi Vanaken n'a pas tiré le penalty : "Pas de discussion là-dessus"

Bruges a triomphé dans les derniers instants de Genk (3-2).

Après le match, le coach de Bruges Carl Hoefkens a d'abord débriefé la prestation des siens, mais aussi de son adversaire. "Chapeau à Genk. Ils sont venus ici avec un plan de match solide et il nous a fallu beaucoup de temps pour les mettre à genoux. On a montré qu'on voulait absolument gagner, il faut cette mentalité. Au moment où nous pouvons épingler l'adversaire et le laver vague après vague, il y a peu d'équipes qui peuvent résister. Notre mentalité nous a sauvés aujourd'hui."

Il peut également remercier Mignolet, énorme encore aujourd'hui. "Simon nous maintient droit en première mi-temps, c'est sûr. Je suis aussi incroyablement satisfait de Ferran Jutgla. Constamment menaçant et aussi deux passes décisives. Il relie la puissance de travail à la mentalité, c'est comme ça que ça devrait être. J'espère qu'il pourra bientôt marquer son premier but officiel."

Il a ensuite été, évidemment, questionné sur le penalty qui donne la victoire à Bruges dans les dernières minutes mais raté initialement par Cyle Larin, qui a tiré alors que Vanaken était encore sur la pelouse. "Cela a peut-être semblé étrange, mais ce n'était pas le cas", a déclaré Hoefkens. "Hans a indiqué qu'il était fini, qu'il ne pouvait pas frapper ce penalty. Ensuite, j'ai désigné Larin, qui tire régulièrement les penaltys au Canada. Il n'y avait vraiment aucune discussion à ce stade."