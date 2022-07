Un cadre prolonge à Tottenham

Ben Davies (29 ans) a officiellement prolongé jusqu'en 2025 à Tottenahm. Le défenseur international gallois (73 sélections) est présent depuis 2014 chez les Spurs et a disputé 270 rencontres sous leurs couleurs.

"Le défenseur international gallois a été un modèle de régularité depuis son arrivée en provenance de Swansea City à l'été 2014 et a brillé la saison dernière lorsque nous avons terminé quatrième de la Premier League pour nous qualifier pour la Ligue des champions de l'UEFA", a communiqué Tottenham. "Il compte désormais 271 apparitions toutes compétitions confondues et, avec 58 apparitions, il fait partie de nos cinq meilleurs joueurs européens de tous les temps."

✍️ We are delighted to announce that Ben Davies has signed a new contract with the Club which will run until 2025.