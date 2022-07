Andreas Skov Olsen : "Les tirs à distance sont l'un de mes points forts"

Le Danois a permis au Club de Bruges de s'imposer contre Genk (3-2) ce dimanche lors de la première journée de Jupiler Pro League grâce à un joli doublé.

Andreas Skov Olsen est satisfait de la façon dont le Club a commencé la saison. Un trophée et trois points, tout le monde est satisfait. "Ce n'est pas une mauvaise façon de commencer la saison, d'abord en gagnant la Supercoupe et maintenant une victoire contre Genk dans un match aussi important, on ne peut pas se plaindre. Le plus important, c'était la victoire d'aujourd'hui", a confié le Danois à l'issue de la rencontre.

Olsen admet que Genk était mieux dans le match que le Club. "Surtout la première mi-temps, nous avons eu beaucoup de difficultés, nous pouvons être heureux d'avoir Mignolet comme gardien de but. Genk est une équipe forte, nous en avons encore fait l'expérience aujourd'hui", a souligné le joueur âgé de 22 ans.

Trois buts en deux matchs pour Olsen. "Un but à gauche et à droite donc je suis un attaquant heureux, les tirs à distance sont l'un de mes points forts. J'ai peut-être le meilleur tireur de distance de l'équipe."