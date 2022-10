L'Union se fait peur face au Cercle mais gagne et s'accroche au top 4

Les Saint-Gillois se sont imposés 2-1 face au Cercle ce dimanche soir. Ce ne fut pas aussi facile que prévu, surtout en deuxième mi-temps.

Avec Adingra à gauche et Lapoussin à droite, les Unionistes ne perdaient pas de temps et emballaient d'emblée la rencontre. Adingra débordait et centrait sur Vanzeir, qui ne se loupait pas (3e).

Il n'y en avait que pour les Saint-Gillois, qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient et étouffaient un Cercle très peu inspiré. Boniface, à nouveau très mobile et précieux en soutien, centrait vers Vanzeir, qui mettait juste au-dessus (19e). Majecki, le gardien du Cercle, loupait totalement sa relance et sauvait miraculeusement devant Teuma (29e).

Burgess, qui s'était blessé sur un retour défensif, lassait sa place à Sykes à la demie-heure. L'Union était toute proche d'encaisser sur, littéralement, la première grosse occasion brugeoise. Marcelin, laissé inexplicablement seul sur corner, reprenait du plat du pied. Teuma sauvait les meubles (40e).

Le Cercle se portait plus vers la cage de Moris en entame de seconde mi-temps. Le gardien de l'Union sortait un arrêt énorme devant Somers, qui avait bien suivi un ballon de Denkey (52e).

Cette Union-là savait capitaliser ses occasions et se mettait à l'abri peu de temps après. Superbe coup d'oeil de Teuma, qui mettait Adingra sur orbite. L'ailier prêté par Brighton faisait le break (56e).

Le Cercle se montrait bien meilleur et Ueda, monté au jeu, manquait son face-à-face devant Moris (69e). L'Union pensait passer une fin de match tranquille, mais le Cercle pointait de plus en plus le bout de son nez et réduisait l'écart via Gboho, qui venait de monter. Il était à la finition d'une action démarrée par Somers, et d'un superbe travail de Da Silva (75e).

Dans la foulée, Hotic, très peu en vue depuis le début du match, était tout proche d'inscrire un superbe coup franc devant ses supporters !

La fin de match s'emballait. Adingra avait encore du jus et obligeait Majecki à détourner in extremis en corner ! Sur l'action d'après, Moris glissait mais se reprenait bien devant Ueda (82e). Nilsson, qui venait de monter à la place de Boniface, se montrait directement dangereux et plaçait sa reprise de la tête à côté.

En toute fin de match, Vanzeir partait tout seul et se heurtait à Majecki. Puertas suivait, mais le portier du Cercle sortait le très grand jeu (90e).

L'Union garde le cap et enchaîne. Les hommes de Geraerts sont 4e, à égalité de points avec le Club de Bruges. Le Cercle rechute après sa victoire contre La Gantoise et est avant-dernier.