Karel Geraerts : "Si on ne profite pas, on sera morts mentalement dans quelques semaines"

Le coach de l'Union a analysé la victoire de ce dimanche soir face au Cercle (2-1) et a évoqué le rythme effréné de matchs qui attend ses hommes.

"Je suis très fier de mes joueurs", a déclaré Karel Geraerts en conférence de presse d'après-match à l'issue de la victoire 2-1 face au Cercle de Bruges. "Ils ont fait preuve de mental. Ce n'était pas évident, après une victoire jeudi à Braga (1-2, ndlr). Le Cercle est connu pour jouer de manière puissante, pour presser beaucoup, pour sa présence physique. Ils ont aussi des joueurs qui savent jouer au football."

"On a bien joué en première mi-temps, on était bien organisés. On a pas assez profité de nos espaces. Et même si on a marqué deux fois, on a commencé à sentir la fatigue", a-t-il analysé. "Quand tu mènes 2-0 et quand il reste 15 minutes de jeu, il ne faut pas continuer à trop jouer quand tu sais que l'équipe adverse va presser. Il fallait mettre des ballons en profondeur, parce qu'il y avait beaucoup d'espaces et qu'on a des attaquants assez rapides. Mais, malheureusement, le Cercle a profité de cette erreur de notre part et c'était un super beau but. Les deux équipes ont ensuite eu pas mal d'occasions. On est très contents de gagner ce match."

Le coach saint-gillois est également revenu sur l'enchaînement des matchs, avec les prochaines échéances européennes. "Je veux que mes joueurs profitent. Il faut qu'ils rechargent mentalement leurs batteries. Il faut jouer match par match. Sinon, si on ne profite pas des bons moments, dans 2-3 semaines on est morts mentalement."