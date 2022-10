Dante Vanzeir, le retour aux affaires ? : "En réussite, il fait partie du top"

L'attaquant de l'Union Saint-Gilloise semble de retour aux affaires après un début de saison compliqué. Le numéro 13 bruxellois a marqué dès la 3e minute et a lancé la victoire des siens face au Cercle de Bruges (2-1). Son deuxième but en deux matchs de Pro League.

"C'était bien de commencer mon match par un but", a déclaré Dante Vanzeir en zone mixte après la rencontre. "On a joué une bonne première mi-temps. On a eu assez d'occasions pour marquer le deuxième ou le troisième. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué. On a un peu plus couru vers l'arrière. Mais après le match de jeudi (victoire 1-2 à Braga, ndlr), contre une équipe avec l'énergie du Cercle, qui presse beaucoup, c'est bien de prendre les trois points."

Son coach, Karel Geraerts, a salué la prestation de son attaquant en conférence de presse d'après-match. "Il est très dangereux. Il possède un profil unique. Il peut être complémentaire avec Boni (Victor Boniface). S'il est en réussite, qu'il marque et qu'il donne des assists, c'est un top attaquant."